Controcorrente, Gianfranco Pasquino attacca Giuseppe Conte: non sa fare

02 luglio 2022 a

Gianfranco Pasquino attacca Giuseppe Conte. Anzi lo asfalta in diretta tv. Il politologo è stato ospite di "Controcorrente" sabato 2 luglio e ha affrontato il tema della crisi del M5s. "Conte non sa nemmeno che cosa vuole - ha detto Pasquino alla Gentili - Dice delle cose e ne fa altre. E non ha ancora le redini del suo movimento. Il trend del M5s è in continuo arretramento e non tornerà mai più alle origini. Il problema è che Conte non sa neanche da che parte cominciare per fare il capo politico".

Gianfranco Pasquino ha grande fiducia nella capacità italiana di stoccare il gas. Per questo il futuro è roseo. "Con meno gas sarà un autunno più fresco - ha detto Pasquino a Veronica Gentili - L'Italia è stata brava a diversificare le fonti e non stiamo messi malissimo. Anche gli altri Paesi hanno commesso degli errori. Ora dobbiamo sperare che la guerra finisca il prima possibile. Nessuno è in ostaggio di questo governo: è l'unico che può portare l'Italia fuori dalla crisi".

