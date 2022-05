Guerra in Ucraina, Gianfranco Pasquino svela il nuovo ordine mondiale

14 maggio 2022 a

Se in Ucraina vince Putin cambia l'ordine mondiale. Il politologo Gianfranco Pasquino mette in guardia Europa e Occidente sui rischi provocati da un'eventuale vittoria di Putin nella guerra in corso in Ucraina. In altre parole se non si fermerà Putin il mondo sarà ribaltato completamente. "La fine della guerra in Ucraina determinerà il prossimo ordine mondiale - ha detto Pasquino nel corso di "Controcorrente" in onda sabato 14 maggio - E lo farà in maniera illiberale e questo avrà conseguenze su tutto il mondo, Europa compresa".

Poi il professor Pasquino ha messo in evidenza le strategie necessarie per costringere Putin alla trattativa. "Il vero problema è Putin e la sua incapacità di cambiare strategia - ha detto Pasquino - All'inizio Putin voleva cacciare Zelensky. Adesso è tutto nelle sue mani e dei russi che si dovranno rendere conto che il loro presidente li ha cacciati in una guerra senza sbocchi e senza vittoria".

