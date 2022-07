Roberto Speranza lancia la campagna d'autunno: arriva il nuovo vaccino contro le varianti

01 luglio 2022 a

L'estate non sta portando la fine dei contagi covid. Anzi. Anche per questo, il ministro della Salute Roberto Speranza lancia le linee guida per la lotta ai contagi. E le armi sono sempre mascherine e vaccini. «Oggi abbiamo una condizione negli ospedali assolutamente sostenibile, i numeri in terapia intensiva e in area medica sono molto più incoraggianti rispetto anche ai mesi di gennaio o di dicembre. Ma non bisogna pensare che la battaglia sia definitivamente vinta. Bisogna tenere alto il livello di attenzione e io continuo a insistere, è importante che i più fragili e chi ha più di 80 anni facciano subito la seconda dose di booster senza aspettare l’autunno». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Napoli.

«L’autunno - ha aggiunto Speranza - ci vedrà avere ancora più armi nella lotta contro il Covid, che resta un problema ma la differenza rispetto alla prima fase è che abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo farmaci antivirali e abbiamo i vaccini. Ci aspettiamo per l’autunno un vaccino adattato alle nuove varianti, nelle prossime settimane le nostre autorità scientifiche a livello europeo ci daranno anche indicazioni sulle fasce anagrafiche da coinvolgere, e quindi abbiamo la forza per affrontare l’autunno. Ma la mentalità dev’essere di chi pensa di essere dentro questa sfida, non di chi rimuove o pensa che questa partita sia finita».

