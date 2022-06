Controcorrente, Alessandra Ghisleri svela i futuri elettori del partito di Luigi Di Maio: il bacino d'utenza nascosto

27 giugno 2022 a

Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è tra gli ospiti della puntata del 27 giugno di Controcorrente, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza il bacino d'utenza del partito di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, secondo i sondaggi: “Di Maio guarda verso un bacino di utenza che al momento è quasi tutto fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Ho visto tanti dati, noi prima di dare un dato definitivo aspettiamo di rilevarlo dopo 3-4-5 settimane, in modo tale da avere un dato che si confermi. Lui è tra il 2-3% per i nostri sondaggi, ma si tratta di numeri di un bacino d’utenza che lo guarda con attenzione. Non è un voto politico e non è ancora nell’intenzione di voto rilevabile. Ho letto che ci sono dati che danno il M5S tra il 6 e l’8%, a noi risulta ancora tra il 10 e il 12%”.

“Sono dati - dice ancora Ghisleri -che devono decantare come il caffè turco, bisogna far decantare le parole e il voto e vedere che cosa succede. Il dato vero è che gli elettori non guardano come sono le divisioni, cercano di guardare quali sono le proposte, chi ha proposte che esulano dagli altri, che quindi siano più innovative, che si differenzia, che va incontro alle proprie adesioni. In questo i sindaci, che hanno una programmazione a cinque anni sono costretti a raccontare quello che faranno. I cittadini desiderano avere una programmazione non tanto lunga, ma di almeno 5-10 anni dalla politica”.

Alessandra Ghisleri ci spiega il bacino d'utenza del partito di Di Maio secondo i sondaggi #Controcorrente pic.twitter.com/L7zxeG8vT7 — Controcorrente (@Controcorrentv) June 27, 2022

