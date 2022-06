Operazione anti-talpa nel M5S. Grillo fa sedere i deputati in cerchio e gli toglie il cellulare

27 giugno 2022 a

Operazione anti-talpa nel Movimento 5 Stelle. I deputati del M5S che oggi, 27 giugno, hanno partecipato alle riunioni con Beppe Grillo, a Montecitorio, sarebbero stati invitati a depositare i cellulari in un’urna. A quanto si apprende, la decisione sarebbe stata presa per evitare "distrazioni" e fughe di notizie. "Abbiamo parlato sedendoci tutti in cerchio", racconta uno dei parlamentari, mentre altri raccontano di un Grillo che "sarà sempre più operativo sulla comunicazione, avrà un maggior ruolo e verrà più spesso a Roma".

Grillo ha incontrato i deputati per recepire i loro malumori, per ascoltare le loro proposte e, soprattutto, per fare il punto dopo la scissione di Luigi Di Maio che ha portato via a Giuseppe Conte 61 parlamentari, indebolendo così i gruppi pentastellati a Montecitorio e a Palazzo Madama.

