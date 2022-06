Controcorrente, Davide Crippa rassicura Mario Draghi: “Può dormire tranquillo, siamo leali”

23 giugno 2022 a

Davide Crippa, deputato e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell’edizione del 23 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. L’esponente pentastellato torna sull’addio di Luigi Di Maio e sulle voci che vogliono i grillini abbandonare la maggioranza: “Il Movimento 5 Stelle non ha mai fatto mancare i voti nei momenti di fiducia e nei voti decisivi in Parlamento. La nostra lealtà rispetto al pensiero di governo, anche laddove avessimo delle difficoltà a dei contenuti e a dei provvedimenti, l’abbiamo dimostrata, perché il senso di responsabilità che ci ha portato all’interno di questa compagine governativa così allargata, una scelta sofferta rispetto ad un nostro percorso e della nostra base, ci ha fatto sempre essere leali. Non è che la scissione rafforza o indebolisce, i numeri sono sempre stati quelli, non è che oggi noi siamo quelli che non fanno l’azione di governo o levano il sostegno a Mario Draghi. Di Maio? Ha fatto una scelta diversa ma non posso attaccarlo sul personale”.

A #Controcorrente, @crippa5stelle sulla scissione di Di Maio: "Ha fatto una scelta diversa ma non posso attaccarlo sul personale" pic.twitter.com/aESMIBhVIz — Controcorrente (@Controcorrentv) June 23, 2022

