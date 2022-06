Maria Giovanna Maglie distrugge Luigi Di Maio: stucchevole. E sul futuro di Giuseppe Conte...

21 giugno 2022 a

Maria Giovanna Maglie ci va giù pesante. Senza giri di parole. La giornalista affonda il ministro degli Esteri e gli tira dietro di tutto. "Luigi Di Maio è un non ministro - ha detto la Maglie in collegamento con Rete4 - I suoi sono viaggi fatti per turismo e il ministero degli Esteri è una sede vacante. Ma non dobbiamo dimenticare che Insieme per il futuro è benedetto sia da Mattarella che da Draghi". E l'affondo finale sul discorso di Di Maio per la scissione. "L'ho trovato un discorso stucchevole - ha aggiunto la Maglie - Ma che bisogno c'era di fare questa abiura totale? Stucchevolissima la parte sull'Ucraina. Di Maio non porterà voti al Pd".

E sono proprio le prossime elezioni politiche al centro del discorso della giornalista. "Se Conte va all'opposizione i voti li prende eccome - aggiunge la Maglie - Oggi chi esce dal governo i voti li prende eccome". E quando le Gentili prova a incalzarla chiedendole se ci possa essere addirittura un accordo tra le parti, la Maglie risponde secca: "No, non dico questo ma...sicuramente secondo me divisi prendono più voti che se stessero ancora insieme".

