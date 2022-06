Controcorrente, Maria Giovanna Maglie rivela la strategia di Biden in Ucraina

11 giugno 2022 a

Maria Giovanna Maglie svela le reali intenzioni di Biden e degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina. Il conflitto si sta prolungando troppo e gli Usa stanno cambiando strategia. "Biden è il presidente Usa più impopolare in così poco tempo. Biden ha ritenuto che questa guerra lo potesse aiutare ma è messo malissimo. Gli Usa sono in una fase di crisi. Ma soprattutto Biden comincia a staccarsi da Zelensky. Per l'Europa questa guerra avrebbe retto se fosse durata un mese. Adesso c'è noncuranza per l'Ucraina alla quale viene attribuita anche la crisi economica. Se Putin alza il tiro, lo fa anche perché evidentemente se lo può permettere. In Russia dicono che l'Occidente è diviso. Insomma la vedo molto male".

Secondo Maria Giovanna Maglie Biden sta cominciando a prendere le distanze da Zelensky.#Controcorrente pic.twitter.com/hwxG7zp5f0 — Controcorrente (@Controcorrentv) June 11, 2022

Per quanto riguarda la lista dei putiniani, la Maglie ci va giù pesante. "Si tratta di una lista di un'infamia rara - prosegue la Maglie - Queste persone non si pensa siano spie ma hanno solo un'idea diversa rispetto al mainstream. In questo caso si punisce il pensiero. Sono molto indignata anche per la reazione troppo vaga di tutti gli altri".

