Matteo Salvini in pressing su Mario Draghi: benzina, gas e agricoltura, serve un'accelerata

20 giugno 2022 a

a

a

Matteo Salvini, a margine dell’evento 'È l’Italia che vogliamo', organizzato all’Auditorium Paganini di Parma, è stato interrogato sulla possibilità che la crisi interna al Movimento 5 Stelle possa creare instabilità al governo: “Sicuramente, lo scontro che va avanti, ormai da tempo, tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non aiuta, però io da Mario Draghi mi aspetto una risposta concreta su benzina, luce, gas e agricoltura. Il resto mi interessa poco. Entro giugno bisogna approvare un ’decreto siccità’, perché ogni ora che passa c’è un’azienda agricola che chiude, e poi un ‘decreto benzina’. Io spero, e ci stiamo lavorando come Lega, che domani e dopo domani, in Parlamento, la maggioranza parli di pace, non di guerra”.

"Sarà un problema per Draghi e l'Italia". Salvini a valanga contro il M5S. Poi l'ultimatum sulla benzina

Il leader della Lega non lesina una stoccata ai grillini: “Sicuramente avere un ministro degli Esteri sconfessato dal suo partito, con una guerra in corso, non è il massimo della vita, perché rappresenta l’Italia”. “Non lavoriamo pancia a terra per vincere a Parma e a Verona. Mi spiace che qualcun altro a Parma e Verona abbia scelto corse solitarie, ma questo sia di lezione. In un momento di difficoltà economica per tante famiglie, la politica che litiga allontana la gente e la gente non vota” l’intervento del segretario del Carroccio sulle elezioni amministrative.

“Di Maio scredita il M5S”. La lite va avanti: dichiarazioni irrispettose. E il ministro si ribella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.