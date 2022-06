Mezz'ora in più, Matteo Renzi sfotte Danilo Toninelli sul Donbass

19 giugno 2022 a

Matteo Renzi parla con Lucia Annunziata della crisi grillina durante "Mezz'ora in più". Il M5s si sta spaccando sull'invio di armi in Ucraina e sul doppio mandato. "M5s è un partito finito - ha detto Renzi in collegamento con la Annunziata - Non discutono se Crimea e Donbass devono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli non sa neanche dove sia il Donbass, pensa sia un prete spagnolo".

La diretta su @RaiPlay https://t.co/uBWQQzshAO pic.twitter.com/u7OcpDdP8l — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) June 19, 2022

E sull'invio di armi in Ucraina si sbilancia anche il senatore di Italia Viva. Annunciando un voto favorevole alla risoluzione del governo. «Ho votato per l’invio delle armi e per le sanzioni, e voterò nella stessa direzione martedì - conclude Renzi - anche se adesso la situazione è complicatissima».

