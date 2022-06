Il ministro Colao rende omaggio ad Amazon e Fratelli d'Italia si infuria: “Vergogna!”

14 giugno 2022 a

La visita di Vittorio Colao, Ministro per la Transizione Digitale, al centro di distribuzione robotico Amazon di Novara Agognate, fa infuriare Fratelli d'Italia. «Il ministro ha fatto i conti con la pesante elusione fiscale che il gigante dell'ecommerce attua pagando al fisco italiano una parte infinitesimale dei profitti che fa grazie al mercato italiano?» chiede il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Che insiste: «Il ministro Colao ha informato i ministri del Lavoro e della Salute di questa visita che hanno inviato ispettori, rilevato irregolarità e convocato i vertici di Amazon?» «È vergognoso - conclude - che la maggioranza abbia bocciato l'emendamento a prima firma Meloni sulla webtax da applicare agli extraprofitti dei colossi del web come Amazon. Sarebbe stato imbarazzante per Colao visitare lo stabilimento e fare la foto di circostanza».

