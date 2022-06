In politica sono tutti a caccia di un posto per ricandidarsi

Arnaldo Magro 11 giugno 2022 a

Tempo d'estate e dunque di chiacchiericcio leggero. Pare che la senatrice siciliana stia cercando in ogni modo di essere ricandidata. L'ipotesi di trovarsi un lavoro la fa inorridire. Possibilità ridotte al lumicino al momento, a meno che un suo conterraneo non le apra proditoriamente le porte di un altro partito. Il giornalista televisivo sembra si sia fatto convincere dalla moglie: «Il giornalismo ti sta stretto, buttati in politica». Consiglio non richiesto, resti dov'è e ridimensioni piuttosto le bramosie della mala consigliera. È tutto tempo sprecato, non vi è speranza di avere un seggio. Qualcuno trovi il coraggio di dirlo al parlamentare che tutte le domeniche prende il volo Roma-Milano, sperando di convincere chi di dovere.

