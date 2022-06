Matteo Perego di Forza Italia contro i motori elettrici: sono più inquinanti

10 giugno 2022 a

"I motori elettrici sono più impattanti sull'ambiente rispetto a quelli termici". Matteo Perego, deputato di Forza Italia, spiazza tutti durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda venerdì 10 giugno su Rete4. All'indomani della decisione europea di vietare la vendita di automobili benzina e diesel a partire dal 2035, il deputato di Forza Italia, mette in guardia sui rischi di una transizione immediata all'elettrico. "E' più impattante un'auto elettrica che un motore elettrico di ultima generazione - precisa Perego - Lo smaltimento delle batterie provocherà tantissimi problemi".

Poi il deputato di Forza Italia parla anche del referendum sulla giustizia che si voterà domenica 12. "La giustizia è un bene di tutti ma in Italia è diventata una vera e propria piaga - prosegue Perego - E' uno dei motivi per cui gli stranieri non investono qui da noi".

