La proposta di Antonio Tajani: “No al Draghi-bis. Silvio Berlusconi il miglior presidente del Consiglio”

Silvio Berlusconi nuovamente presidente del Consiglio? L’ipotesi è lanciata da Antonio Tajani, vice-presidente di Forza Italia, nel corso di un’intervista ad Affari Italiani: “Deciderà Berlusconi, come è stato per il Quirinale. Per va bene, anzi, va benissimo. Ripeto, tocca a lui decidere, ma sarebbe certamente il miglior presidente del Consiglio”. “Quando ci siederemo attorno al tavolo decideremo le regole della coalizione, ancora non lo abbiamo fatto” ha detto ancora Tajani dopo che negli scorsi giorni Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia avevano chiesto regole precise per il futuro e la conferma del fatto che il partito della coalizione che prende più voti vada ad indicare il premier.

Tajani sbarra poi la strada alla possibilità di andare avanti con le larghe intese e di rivedere quindi Mario Draghi a Palazzo Chigi: “Mi pare che quello di Carlo Calenda sia un progetto del periodo ipotetico dell'irrealtà. In Italia il centro c'è già ed è sempre più forte. Il centro è Forza Italia che si allea con Lega e Fratelli d'Italia ed parte integrante del centrodestra”.

