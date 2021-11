In Onda, sorprendente Elsa Fornero: "Berlusconi al Quirinale? È da apprezzare la sua vitalità"

21 novembre 2021 a

Sorprendente Elsa Fornero. L'ex ministra del Lavoro è ospite domenica 21 novembre nella trasmissione In Onda su La7 e, in collegamento con Concita De Gregorio e David Parenzo, si complimenta con Silvio Berlusconi: "Che ha la vitalità per fare il presidente della Repubblica".

I conduttori commentano il Cav che, nell'intervista rilasciata a Il Tempo promuove la misura grillina del reddito di cittadinanza ritenendolo "giusto perché aiuta i poveri" e domandano all'ospite cosa ne pensa, quale impressione abbia su questa posizione del leader di Forza Italia. Il pensiero di Concita De Gregorio è racchiuso in questo commento: “Diciamo che siamo dinanzi a un Berlusconi quirinalizio, che cerca consensi” dice la conduttrice. "Sorprendente" esclama Parenzo ma di veramente eclatante è la risposta dell'ex ministra. "Ci ha già sorpreso così tanto in passato che siamo abituati - ribatte la Fornero - Lui è un uomo che ha fatto tante cose nel bene e nel male e che lui possa aspirare a fare il presidente della Repubblica credo che sia nell'ambito delle cose. È da apprezzare la sua vitalità - evidenzia - è un uomo che ama la vita e che vuole impegnarsi. Chapeau. Devo dire però - conclude la Fornero - che nella sua intervista avrei molto preferito che ci fosse l'auspicio di una donna al Quirinale".

