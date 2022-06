I radicali in digiuno con Roberto Calderoli: monta la protesta sui referendum sulla giustizia

03 giugno 2022 a

a

a

Anche l'Associazione Amici di Marco Pannella si è unita al digiuno del Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli insieme a Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale affinché i media informino maggiormente gli italiani sul referendum sulla Giustizia. Faranno un giorno di digiuno i fondatori della Associazione: Avvocato Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore, Bruno Cappuccio della Associazione Amici del Bosco, Francesco Monelli, Gianni Rubagotti. Parallelamente è iniziata la ricerca di altre adesioni e ha subito risposto all'appello Monica Rizzi, ex assessore regionale in Lombardia e Responsabile Organizzativo Federale di Grande Nord; Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia; Matteo Intermite, Coordinatore di Più Europa Gallarate e Alessio Alberti di Italia Viva.

"Vado al mare..." Littizzetto umilia i referendum (con Fazio muto). Il caso finisce in Parlamento

Intanto il leghista e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli è arrivato al suo terzo giorno di digiuno. «Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il mio sciopero della fame contro il muro di silenzio eretto intorno ai cinque referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno - ha spiegato Nella giornata di ieri, mercoledi, ho ingerito due caffè molto zuccherati e due litri di acqua, la pressione per ora è ok, le fisiche per ora ci sono, per cui andiamo avanti così e non mollo».

Referendum nascosti, Agcom tira le orecchie alla Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.