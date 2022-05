Giuseppe Conte litiga pure con Carlo Calenda: “Vada su Marte in compagnia di Giorgia Meloni”

28 maggio 2022 a

Aria frizzante intorno Giuseppe Conte, che è accerchiato da tutte le parti e non perde occasioni per lanciarsi messaggi di fuoco con gli altri leader politici. L’ultimo in ordine di tempo ad aver fatto perdere le staffe all’ex presidente del Consiglio è Carlo Calenda, leader di Azione, che qualche giorno fa a Rieti aveva attaccato il Movimento 5 Stelle, sostenendo che nemmeno su Marte i grillini otterrebbe incarichi di governo: “A Carlo Calenda - la replica al veleno di Conte da Frosinone - che dice che preferisce Fratelli d'Italia ai Cinquestelle gli consiglio di andare a vivere su Marte in compagnia della Meloni”.

