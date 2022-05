Arriva il bonus per lo psicologo. Roberto Speranza firma il decreto che stanzia 10 milioni

Luigi Frasca 28 maggio 2022 a

«Ho firmato oggi il decreto che attiva il «bonus psicologico» finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro». È l'annuncio scritto su Facebook dal ministro della Salute Roberto Speranza. «Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un Isee fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo». Il decreto è finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per il 2022 e prevede un contributo economico («beneficio») per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all'albo che abbiano aderito all'iniziativa e trai quali il cittadino potrà scegliere. Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a chi ha un reddito Isee non superiore a 50 mila euro, secondo queste modalità.

Con Isee inferiore a 15 mila: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario. Con Isee compreso tra 15 mila e 30 mila euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario. Con Isee superiore a 30 mila e non superiore a 50 mila euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo nel quale presentare la domanda, in modalità telematica accedendo alla piattaforma Inps o tramite contact center Inps, scatteranno alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. «Grande soddisfazione per la firma del decreto che attiva il bonus psicologo. Una misura necessaria e giusta voluta fortemente dal Partito democratico alla luce dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontano in questi anni - ha commentatola deputata dem Beatrice Lorenzin ed ex ministro della Salute -. Un primo segnale di risposta per tutti quei cittadini che oggi hanno bisogno di un aiuto e un sostegno psicologico».

