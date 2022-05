Controcorrente, Tommaso Labate e la tensione del centrodestra: “Dibattito interno figlio dei sondaggi”

21 maggio 2022 a

All’interno del centrodestra sul tema dell’invio delle armi all’Ucraina Fratelli d'Italia sembra essere il partito più atlantista. Le divisioni della coalizione che vede anche la presenza di Lega e Forza Italia sono analizzate da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, presente in studio nel corso dell’edizione del 21 maggio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Il dibattito interno al centrodestra è tutto figlio dei sondaggi, che vedono il partito di Giorgia Meloni molto più in salute del partito di Matteo Salvini e di quello di Silvio Berlusconi. Gli azzurri negli ultimi anni hanno avuto una posizione aritmeticamente più defilata. Quindi il problema è che essendoci una robusta fetta di italiani che non è che sono contro l’invio di armi all’Ucraina, ma temono, anche a ragione magari, di vedere sulla propria pelle le ricadute di tutte quelle che saranno le conseguenze elencate negli ultimi giorni. Ora - conclude Labate - sono molto più timidi rispetto alla prima fase dell’invasione di Vladimir Putin”.

Ucraina e invio di armi: Fratelli d'Italia sembra essere il partito più atlantista@Tommasolabate interviene a #Controcorrente: "Il dibattito interno al centro destra è figlio dei sondaggi" pic.twitter.com/OuSqope4ka — Controcorrente (@Controcorrentv) May 21, 2022

