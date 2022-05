Difesa europea, sanzioni alla Russia e Nato, l'informativa di Mario Draghi al Senato

19 maggio 2022 a

"Dobbiamo portare la Russia ai negoziati", Durante la sua informativa al Senato, Mario Draghi delinea la strategia di guerra. «La guerra in Ucraina è giunta al suo 85esimo giorno. La speranza dell’esercito russo di conquistare vaste aree in tempi brevi si è scontrata con la convinta resistenza del popolo ucraino. La Federazione russa si è ritirata da ampie zone. L’avanzata russa procede molto più lentamente del previsto». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell’informativa in Senato sugli sviluppi della guerra in Ucraina. «Il costo dell’invasione russa in termini di vite umane è terribile. Sono stati ritrovati 9000 corpi» nei dintorni di Mariupol, ha detto Draghi.

Il premier ha anche sottolineato l'emergenza legata all'alimentazione. «La guerra in Ucraina - ha detto Draghi al Senato - minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone perché si aggiunge alle criticità già emerse con la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali rischia di avere effetti disastrosi per alcuni Paesi dell’Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di crisi umanitarie, politiche e sociali».

