Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s

18 maggio 2022 a

a

a

"Il caso di Stefania Craxi dimostra che i grillini sono bocciati su tutto". Non ha dubbi Sestino Giacomoni, di Forza Italia, ospite di Stasera Italia nella puntata in onda mercoledì 18 maggio. Giacomoni sottolinea l'importanza della figura della Craxi. "L'elezione della Craxi è una buona notizia per tutti - ha detto Giacomoni in studio - E vi dirò di più: Stefania Craxi è stata votata anche da molti grillini".

Sul caso commissione Esteri Caracciolo stronca i 5 Stelle: cosa non ha capito Conte

Poi Giacomoni disintegra il M5s. "Hanno dimostrato di aver sbagliato tutte le scelte - ha proseguito Giacomoni - Non hanno una classe dirigente adeguata. E poi questa vicenda finalmente dimostra che in politica è tornata in primo piano la competenza. Non servono slogan o like. Serve solo la competenza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.