Sondaggi politici, Fratelli d'Italia in testa: Giorgia Meloni supera il Pd ed è primo partito. Le cifre Supermedia

L'ultimo sondaggio Supermedia Agi/Youtrend, il partito di Giorgia Meloni risulta in testa, al 21,5% (+0,3%), inseguito come sempre dal partito di Enrico Letta al 21,3 (+0,1). In terza posizione c'è la Lega al 15,9 in leggera crescita (+0,2), poi M5S che registra il 13,3 (+0,1) Forza Italia 8,7 (+0,1).

I dati della Supermedia AGI/YouTrend di oggi sembrano "anomali", nel senso che mostrano tutti i partiti con una variazione positiva. La soluzione di questo enigma in realtà è piuttosto semplice: gli istituti di sondaggio (perlomeno quelli considerati dal "paniere" di questa settimana) hanno smesso di rilevare i partiti minori di centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l’Italia, etc). In conseguenza di ciò, il centrodestra come area risulta in arretramento di oltre due punti, anche se tutti e tre i suoi partiti maggiori risultano in lieve aumento. Al netto di questa «redistribuzione», la variazione forse più degna di nota appare essere quella di Azione/+Europa, che cresce di quasi un punto toccando la soglia del 5%. A un mese esatto dalle elezioni amministrative e dai referendum sulla giustizia, vedremo cosa pensano gli italiani proprio dei quesiti referendari.

Supermedia Liste

FDI 21,5 (+0,3) PD 21,3 (+0,1) Lega 15,9 (+0,2) M5S 13,3 (+0,1) Forza Italia 8,7 (+0,1) Azione/+Europa 5,0 (+0,8) Italia Viva 2,4 (+0,4) Verdi 2,3 (+0,5) Sinistra Italiana 2,2 (+0,1) Art.1-MDP 2,2 (+0,3) Italexit 2,1 (+0,3)

Supermedia Aree Parlamento

Maggioranza Draghi 68,7 (-0,9) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 36,7 (+0,3) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 24,6 (-2,4) - centro liberale 7,4 (+1,2) Opposizione dx (FDI) 21,5 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,2 (+0,1) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 46,1 (-2,1) Centrosinistra 28,7 (+1,2) M5S 13,3 (+0,1) LeU 4,4 (+0,4) Altri 7,5 (+0,4)

