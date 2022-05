Roberto Cingolani e Stefano Bonaccini la strana coppia sull'energia

Gianfranco Ferroni 06 maggio 2022 a

Quella formata da Roberto Cingolani e Stefano Bonaccini è una strana coppia: ma funziona. Il ministro per la Transizione ecologica e il governatore dell’Emilia Romagna sono d’accordo: va creato un hub nazionale per gas e rinnovabili, e Ravenna appare perfetta per ospitare la piattaforma per la rigassificazione e un parco eolico. Ovviamente è già partita la contraerea ambientalista, con Legambiente Emilia-Romagna pronta a rilevare che il rigassificatore «potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia nella strategia energetica a medio termine della regione Emilia-Romagna: gli obiettivi del patto per il clima e il lavoro così come gli obiettivi indicati all’interno del Piano energetico regionale richiedono di avviare già ora un processo di totale de-metanizzazione ed elettrificazione dei consumi sul territorio regionale». E siamo solo all’inizio.

Con l'embargo inverno al gelo, l'allarme di Cingolani

