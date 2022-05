Guerra in Ucraina e crisi energetica, Paolo Scaroni accusa gli italiani

04 maggio 2022 a

"La crisi energetica è colpa degli italiani". Non usa mezze misure Paolo Scaroni, deputy Chairman Rothschild & Co, presidente del Milan ed ex presidente dell'Eni. Intervistato da Barbara Palombelli nel corso della puntata di "Stasera Italia" andata in onda mercoledì 4 maggio, Scaroni punta il dito contro le responsabilità degli italiani nel disastro energetico che stiamo vivendo in questo periodo di guerra. "Finora gli italiani hanno fatto di tutto per votare referendum e opporsi a tutto - ha detto Scaroni durante Stasera Italia - Hanno fatto iniziative contro il nucleare, contro le enegie rinnovabili e persino contro le trivellazioni nell'Adriatico".

Altro grande paradosso è la presenza di giacimenti di gas naturale sui fondali del Mar Adriatico ma nessuno accetta di vedere trivelle in azione. "L'italia potrebbe estrarre il 30% del gas di cui ha bisogno - prosegue Scaroni - ma, impedendo l'esistenza delle trivelle, si riesce ad estrarre solo 3 miliardi di metri cubi su un consumo totale di 70 miliardi". E pensare che l'Italia potrebbe produrne ben 20 miliardi di metri cubi.

