Mario Draghi, cala la fiducia degli italiani. I sondaggi che fanno tremare Palazzo Chigi

03 maggio 2022 a

Un sondaggio che fa tremare Palazzo Chigi. E' quello diffuso martedì 3 maggio durante "Agorà", la trasmissione condotta da Luisella Costamagna su Rai3. Secondo il sondaggio EMG, dal 21 al 28 aprile la fiducia degli italiani nel governo Draghi è calata di 1 punto percentuale. Coloro che hanno poca o nulla fiducia nel governo sono passati dal 47 al 48 percento. Al contrario è aumentata la percentuale di coloro che hanno molta o abbastanza fiducia nell'operato dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

Gli italiani gelano Draghi, raffica di sondaggi: cosa pensano davvero su armi all'Ucraina, guerra e sanzioni

Ma non è finita qui. Il secondo sondaggio di cui si è parlato durante "Agorà" ha preso in considerazione anche la durata della legislatura. In una settimana è aumentata la percentuale degli italiani per i quali il governo non arriverà a fine legislatura. Dal 21 al 28 aprile, quella percentuale è passata dal 40 al 41 percento. Parallelamente è diminuita la quota degli italiani ottimisti sul fatto che Draghi arriverà alla fine della legislatura.

