Giorgia Meloni e la polemica sui saluti romani: sono gesti antistorici

"L'ho detto tante volte, secondo me sono antistorici". Si è espressa così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano il 29 aprile 1975, riferendosi ai saluti romani visti anche ieri ai funerali di Assunta Almirante. "Noi non andremo alla manifestazione di stasera, come tutti sanno - aggiunge Meloni -. Noi non abbiamo dato assolutamente indicazioni di partecipare. Questa è la nostra manifestazione".

