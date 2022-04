Stasera Italia, Giovanni Toti e lo smacco all'Anpi: “Stravolto il senso del 25 aprile”

Federica Pascale 25 aprile 2022 a

a

a

“Francamente credo che qualcuno oggi abbia perso un'occasione per celebrare il vero senso del 25 aprile, che andrebbe scolpito nella pietra, e che sta nelle parole del presidente Sergio Mattarella e della senatrice Liliana Segre.” Lo afferma Giovanni Toti, ospite in collegamento di Barbara Palombelli durante la puntata di lunedì 25 aprile di Stasera Italia, il talk show di approfondimento politico in onda su Rete4. “L'equidistanza, il ‘né con i russi né con gli ucraini’ non è il senso del 25 aprile. Il pacifismo senza se e senza ma è un valore per chi lo vuole praticare ma non è il senso del 25 aprile” afferma il governatore della regione Liguria sulle posizioni dell'Anpi.

Feltri non si tiene: 25 aprile tradizione difficile da estirpare, ‘Bella ciao' canzonaccia!”

“Il senso del 25 aprile – prosegue Toti - lo ha dato Mattarella stamani, salendo i gradini dell'Altare della Patria con la canzone del Piave che lo accompagnava. È la difesa di un territorio nazionale. E poi lo dà a ricordare il proclama letto da Sandro Pertini alle formazioni partigiane, quando disse che l'alternativa era tra arrendersi o perire alle truppe tedesche” conclude.

Giovanni Toti: "Il pacifismo senza se e senza ma può essere un valore per chi lo vuole praticare ma non è il senso del 25 aprile"#StaseraItalia pic.twitter.com/F7ZWYftXGe — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 25, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.