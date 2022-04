"Questi geni ci portano in guerra", Paragone a valanga su Draghi e Ue: con Putin abbiamo sbagliato tutto

23 aprile 2022 a

a

a

"Questi geni ci stanno portando dentro la guerra". Gianluigi Paragone, leader di Italexit, punta il dito sulla politica dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente in generale nella strategia sulla guerra in Ucraina. Il dato è uno e incontrovertibile, afferma Paragone, le forze occidentali "hanno scommesso sulla sconfitta" del presidente russo Vladimir Putin "o sul fatto che cedesse, invece sta accadendo tutt'altro".

Zelensky zittisce i pacifisti da salotto: "Non ci arrenderemo mai"

La guerra infiamma, e la Russia si dice decisa a conquistare un'ampia fetta di Ucraina del sud, per arrivare fino alla repubblica separatista, in territorio moldavo, della Transnistria, prendendo pure Odessa dove oggi sono iniziati i bombardamenti delle forze armate russe. Paragone in un video in diretta su Facebook cita l'esempio dell'India, che non intende smarcarsi dalla Russia. E non solo il Paese asiatico fa questa scelta. Mosca "non è isolata. Siamo noi che stiamo sbagliando tutto, stiamo commettendo errori che pagheremo. India e Israele non sono stupidi". Poi c'è la Cina, "che secondo qualcuno si sta tenendo equidistante" tra Putin e l'occidente. "Con il ca**o equidistante!" sbotta il leader di Italexit secondo cui è chiaro con chi sta Pechino.

Video su questo argomento Ucraina, Paragone (Italexit): "La Russia non è isolata, siamo noi che stiamo sbagliando"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.