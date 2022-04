Beppe Sala e il passato poco “green” del sindaco di Milano: strage di alberi e polemiche

Gianfranco Ferroni 15 aprile 2022 a

Ora è verde, il sindaco di Milano Beppe Sala, ma tra gli ambientalisti doc c'è chi ancora storce il naso quando sente il suo nome. Sono persone che non dimenticano l'abbattimento degli alberi per il progetto del Politecnico, un'iniziativa che lo storico leader verde meneghino Carlo Monguzzi definì come «un errore colossale». Ora tra gli ecologisti serpeggia un'altra polemica: «È giusto tagliare senza pietà file di alberi per poi costruire impianti energivori, come per esempio garage e palestre? Possiamo aprire un dibattito su questo tema, visto che il prezzo dei combustibili rischia di raggiungere vette mai viste? Tutti sappiamo quanto consuma una piscina, per essere riscaldata, forse è meglio rivedere alcuni progetti che oggi sembrano anacronistici, se non addirittura delle cattedrali nel deserto». Per la cronaca, le bollette energetiche delle piscine sono triplicate.

