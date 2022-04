Matteo Salvini accusa la sinistra sulla pace fiscale: incredibile opposizione, gli italiani rischiano di perdere tutto

03 aprile 2022 a

Matteo Salvini chiede alla sinistra di fare un importante passo in avanti sul tema delle cartelle esattoriali. Gli italiani dopo anni di pandemia e ora di guerra non hanno la possibilità di far fronte a tutti i doveri con il fisco e serve quindi una pace fiscale. Il leader della Lega, con un messaggio su Twitter, è partito all’assalto dei partiti di sinistra che non vogliono un intervento che favorisca i cittadini: “Bloccare, rottamare, rateizzare cartelle esattoriali impossibili da pagare sarebbe un atto di giustizia nei confronti di milioni di italiani che, dopo pandemia e guerra, rischiano di perdere tutto. Incredibile che la sinistra si opponga a una rinnovata e doverosa Pace Fiscale”.

Bloccare, rottamare, rateizzare cartelle esattoriali impossibili da pagare sarebbe un atto di giustizia nei confronti di milioni di italiani che, dopo pandemia e guerra, rischiano di perdere tutto. Incredibile che la sinistra si opponga a una rinnovata e doverosa Pace Fiscale. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 3, 2022

