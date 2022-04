Scontro con Conte, Vincenzo Amendola e il futuro del governo Mario Draghi

Federica Pascale 02 aprile 2022 a

Il governo reggerà, Conte non lo farà cadere. Parola di Vincenzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, ospite di Andrea Pancani a "Coffee Break", il talk show di approfondimento politico in onda la mattina su La7. Durante la puntata di sabato 2 aprile, Amendola ha risposto alle domande sulla tenuta dell’esecutivo che, secondo lui, non ha da temere. Eppure, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle recentemente riconfermato, ha sbattuto il pugno (letteralmente) più volte durante un video pubblicato sui propri canali social, durante il quale ha affrontato il tema dell’aumento della spesa militare, che a suo parere è fuori luogo alla luce delle esigenze dei cittadini italiani che soffrono piuttosto il rincaro delle bollette. I sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani non vuole l’aumento della spesa militare, e da qui arriva l’accusa a Conte di voler approfittare di questa tendenza per racimolare consensi, anche se questo può causare qualche scossone al governo Draghi di cui fa parte.

Pugni contro i detrattori, così Conte perde la pazienza

“Abbiamo un conflitto nel cuore dell'Europa, degli impegni da realizzare, un'inflazione al 7% che è legata molto all'aumento dei prezzi dell'energia e che ovviamente mette la nostra economia europea in un cammino anche molto più serrato rispetto all'anno scorso - ricorda Amendola - Siamo di fronte a un passaggio storico. Ci vuole rispetto, tanta responsabilità e pazienza”, afferma il sottosegretario, che al contempo sottolinea di avere un ottimo rapporto con il leader dei Cinque Stelle, e per questo confida nel suo senso di responsabilità per affrontare le sfide importanti che deve affrontare l’Italia.

