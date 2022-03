Tutela della casa dovere primario ed inderogabile. Maurizio Gasparri contro Mario Draghi: sul catasto misura cervellotica

06 marzo 2022 a

“Per Forza Italia la tutela della casa è un dovere primario e inderogabile”. Da parte del partito azzurro non ci sarà alcun passo indietro sulla riforma del catasto e sull’atteggiamento da tenere nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, che motiva così la posizione del suo partito: “Abbiamo rispetto per il presidente Draghi a cui abbiamo già votato decine di volte la fiducia e continueremo a farlo. Ma se nel suo ufficio si mettesse a stilare l’elenco delle priorità del suo mandato si renderebbe perfettamente conto che lui è al governo per affrontare l’emergenza della guerra in corso, la tragedia del Covid, l’uso corretto delle risorse del PNRR, mille altre urgenze tra cui non c’è sicuramente una misura cervellotica come quella sul catasto. Se dovesse produrre effetti sarebbe letale per la nostra economia, se riguarda questioni future è bene che se ne occupi chi governerà dopo le elezioni politiche del 2023”.

“Votando Forza Italia - prosegue la nota di Gasparri - i cittadini sapranno che la politica di Berlusconi è quella della cancellazione dell’IMU sulla prima casa e della riduzione delle tasse anche sugli immobili. Quindi Draghi sa bene che le priorità sono altre. Non certo la persecuzione dei balneari, con danni per il turismo, o l’attacco alla casa. Queste sono le fissazioni di Giavazzi, che nei giorni scorsi ha di fatto boicottato anche una saggia proposta di mediazione del capogruppo di Forza Italia alla camera Barelli. Su questi temi torneremo nelle prossime ore. Convinti che la tutela della casa sia un dovere. Anche di Palazzo Chigi. E accantonando le teorie di Giavazzi ed ascoltando le esigenze del popolo italiano, anche Draghi ci darà certamente ragione, essendo una persona esperta e - conclude il senatore - ben consapevole di quali siano le priorità di questo momento”.

