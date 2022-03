Toninelli, che gaffe on line: "Nel decreto niente spese militari, abbiamo vinto". Ma sbaglia il provvedimento

L'ex ministro si vanta del successo dei 5 stelle. Ma gli internauti gli fanno notare lo strafalcione

Povero Toninelli, non ne azzecca una. L'ex ministro per le Infrastrutture e i Trasporti esulta su Twitter. "Grazie al M5s nel Decreto Ucraina non ci sarà nessun aumento delle spese militari". Peccato che nel decreto Ucraina non fosse mai stato previsto un simile aumento. Né nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri, né in quella già approvata alla Camera. Non solo: la decisione del governo di porre la questione di fiducia sul decreto ha di fatto impedito che qualsiasi modifica fosse aggiunta al testo. Se anche qualcuno avesse proposto un emendamento per inserire nel decreto le spese militari, con la fiducia non avrebbe potuto farlo.

Insomma Toninelli, come gli capita spesso, ha preso un granchio. E qualcuno, tra chi commenta il suo post, glielo fa notare: "Nel decreto non c'è l'aumento della spesa per le armi semplicemente perché non era previsto che ci fosse". Gli sfotto, in realtà, sono centinaia. Ma Toninelli non ci fa caso e va orgoglioso per la sua strada. Lastricata... di gaffe.

