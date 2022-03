Guerra in Ucraina, Pier Ferdinando Casini rimprovera l'Occidente

30 marzo 2022 a

Pier Ferdinando Casini striglia l'Occidente. Nella puntata di "Controcorrente" andata in onda mercoledì 30 marzo su Rete4, il senatore Casini ne ha per tutti. Ma soprattutto sottolinea la necessità di supportare l'Ucraina in quanto Paese aggredito dall'aggressore Putin. "Ci dobbiamo svegliare - ribadisce Casini - La globalizzazione ha fatto cambiare l'egemonia dell'Occidente. Oggi gli Usa si sentono minacciati soprattutto dalla Cina. La Russia, infatti, ha solo petrolio e forza militare".

Poi Casini punta i riflettori sulle colpe dell'Occidente per la situazione che vivono i Paesi dell'ex Unione Sovietica. "In tutte queste Repubbliche ci sono piccole zone indipendenti e noi Occidentali abbiamo fatto finta di non vedere. Putin sa benissimo che la Nato non andrà in Ucraina. Il problema di Putin non è la Nato, è la democrazia. Mosca non vuole che questi Paesi vadano verso l'Occidente. L'Ucraina sta solo cercando di proteggere la propria sovranità".

