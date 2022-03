Un italiano su 8 sta con Putin. E tra i no vax sono per lo zar oltre uno su tre

Il radar di Swg svela, un po' a sorpresa, quanti sono i fan del presidente russo in Italia

Un italiano su 8, il 12% sta con Vladimir Putin. E tra i no vax la percentuale di coloro che condividono l'invasione dell'Ucraina sale al 37%. Sono i risultati dell'ultimo Radar di Swg anticipati dall'Huffington Post.

Secondo Swg, la maggior parte dei putiniani d'Italia sono signori di mezza età che vivono soprattutto nel Nord Est e votano per partiti di destra. Tra gli elettori di quest'area politica, infatti, il 36% è d'accordo con l'invasione. Oltre uno su tre.

Senza scorporare i dati, si può scoprire che il 71% degli italiani condanna totalmente l'attacco, l'11 lo condanna parzialmente, il 12 lo condivide e il 6% non risponde.

L'aspetto interessante è la percentuale dei favorevoli a nuove sanzioni, che cala al 57% degli italiani. Anche una parte di chi condanna fermamente l'attacco, quindi, preferirebbe che alla Russia non venissero più comminate punizioni economiche, Presumibilmente per il timore che queste in qualche modo finiscano con il colpire anche l'Italia.

Infine un italiano su 5 dimostra di apprezzare Putin almeno in parte. Per l'11% degli intervistati è uno statista che sta agendo nell'interesse del suo Paese, pr il 7% è invece "un fine stratega".



