Draghi parla di armi? Fatico ad applaudire. La frecciata di Salvini al premier con l'elmetto

"La diplomazia riprenda il suo spazio. Le armi non sono la soluzione". Matteo Salvini alla Camera commenta il discorso del presidente ucraino Volodymir Zelensky a deputati e senatori in un video-collegamento con Montecitorio. Il premier Mario Draghi ha parlato di armi nel suo intervento in aula, viene fatto notare al leader della Lega: "Quando si parla di armi fatico ad applaudire", risponde Salvini".

"Bene le sanzioni, purché non ricadano sulla povera gente. Prendersela con gli oligarchi e gli uomini di potere è la strada giusta. Le parole di pace vengano raccolte da Mosca e dall’Occidente. Spero non ci sia qualcuno che pensa a una risposta armata, che vuole inviare militari italiani o europei".

Sul tavolo anche la polemica sugli assenti, i deputati e i senatori che hanno dato forfait all'intervento del presidente ucraino. Avevano fatto discutere a riguardo alcune dichiarazioni del senatore leghista Simone Pillon, "È a Londra per lavoro" ha detto Salvini ai microfoni dei giornalisti che lo hanno atto fuori da Montecitorio.

