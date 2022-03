Volodymyr Zelensky non è un ambasciatore di pace. ItalExit con Paragone esplode: conseguenze catastrofiche

22 marzo 2022 a

a

a

In una nota i quattro componenti del gruppo Italexit al Senato, Gianluigi Paragone, William De Vecchis, Mario Giarrusso e Carlo Martelli vanno all’attacco di Volodymyr Zelensky, spiegando il perché della defezione per l’intervento del leader dell’Ucraina alla Camera. “Oggi il gruppo Italexit per l’Italia non si è recato in aula ad ascoltare l’intervento di Zelensky perché il presidente ucraino non è un ambasciatore di pace. Esprimiamo - sottolineano da Italexit - tutta la solidarietà possibile al popolo ucraino tormentato dalle bombe e dai colpi di Putin, che è un aggressore e le cui azioni sono assolutamente da condannare. Ma Zelensky ripete ciò che Biden vorrebbe che accadesse, no fly-zone, più armi, più soldati. Il canovaccio del discorso nei Parlamenti dei Paesi alleati si ripete con lo stesso schema”.

Boom di assenti per il discorso di Zelensky. La verità sulla defezione del leghista Pillon



Il comunicato continua ancora “Le parole di Zelensky non chiedono diplomazia e non cercano pacificazione, e se questo è comprensibile dal suo punto di vista non può esserlo dal nostro: perché alla pace si arriva affidando a terzi un ruolo di mediazione che comporterà scelte difficili. Il presidente ucraino afferma che la forza è l’unico modo per costruire la pace”. “Ma in questo modo, se gli diamo retta trasciniamo tutta l’Europa in un conflitto globale che avrebbe conseguenze catastrofiche per il Pianeta e per l’umanità”, concludono da ItalExit, partito guidato da Paragone.

"Draghi ci porta in guerra", il grillino capo della commissione Esteri imbarazza Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.