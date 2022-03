Sondaggi elettorali, Alessandra Ghisleri avverte il centrodestra: il tonfo con la guerra, vola il Pd

16 marzo 2022 a

Attenzione, allarme per il centrodestra. A definirlo è una rilevazione di Alessandra Ghisleri, Euromedia Research, messa nero su bianco su La Stampa. In cui si evidenzia che contestualmente alla guerra si sono modificati, seppur non in maniera stravolgente, gli assetti del consenso.

A livello di coalizioni, il centrodestra risulta sempre primo, con il 44,8%, a fronte del 38,9 del centrosinistra. Tuttavia, il Pd conquisterebbe il primo posto a livello di partito. 22% seguito dal 20% di Fratelli d’Italia. Terza arriverebbe la Lega, al 15,8%, dunque lontanissima dal 35% delle europee 2019 ma anche un po’ più bassa dal 17% del 2018. Il Movimento 5 Stelle si attesta invece sul 13,4%.

La sondaggista, peraltro, mette in evidenza i trend delle ultime settimane, che vedono tutto il centrodestra, e pure il movimento 5 Stelle, con il segno meno. Mentre il PD cresce di uno 0,8%. La coalizione dei conservatrice e liberale conserva sempre un margine comodo, con questi numeri dovrebbe ottenere la maggioranza per governare nell’ipotesi (oramai quasi assodata) che il prossimo anno si voti con il rosatellum. Tuttavia la tendenza è da non sottovalutare.

