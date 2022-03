Ucraina, Giorgia Meloni difende Matteo Salvini: "Attacchi stucchevoli da chi..."

Giada Oricchio 10 marzo 2022 a

“Stucchevoli le lezioni a Salvini”. Giorgia Meloni, in un’intervista a “Corriere.it”, scende in campo a difesa del leader della Lega non ricevuto e criticato pubblicamente da Wojciech Bakun, sindaco di Przemysl in Polonia, per il suo appoggio al presidente russo Vladimir Putin.

Per la presidente di Fratelli d’Italia nessun politico italiano può fare lezioni di morale: “Non sono nel momento migliore dei miei rapporti con Matteo Salvini, però oggettivamente devo dire una cosa. Da persona intellettualmente onesta quale sono considero stucchevole che a Salvini non si perdonino i suoi rapporti pregressi con Putin quando basta fare un giro sulla Rete e vedere che tutti hanno avuto rapporti con Putin. E soprattutto trovo stucchevole che a fare lezioni di morale alla Lega per i suoi rapporti pregressi con la Russia siano coloro che ancora devono dimostrare di non aver preso i soldi dal regime comunista venezuelano di Maduro, quelli che si fanno pagare dagli sceicchi fondamentalisti dell’Arabia Saudita e quelli che si vantavano di prendere i soldi dall’Unione sovietica quando entrava con i carri armati a Praga e Budapest. Anche no alle lezioni di morale. Farei molta attenzione”.

Meloni ha anche chiarito a che punto sono i rapporti di Fratelli d’Italia con il resto del centrodestra dopo le turbolenze per l’elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Niente è insanabile, per quanto mi riguarda i rapporti si sanano sui fatti e sugli impegni concreti, non facendo finta di niente, non con le pacche sulle spalle. Noi abbiamo chiesto chiarezza sulla volontà di difendere con orgoglio questa metà campo, di non ammiccare al campo avverso e combattere con convinzione in vista delle prossime elezioni politiche per dare a questa Nazione un governo di patrioti e di centrodestra. Voglio chiarezza sugli intendimenti, sulle regole di ingaggio, sulla volontà, sulla lealtà”.

