Lombardia, ecco i numeri record della onlus. E i politici sfoggiano il giaccone (contestato) a Salvini

Altro che polemiche sugli sponsor e interrogazioni in consiglio regionale! Il giubbotto indossato da Matteo Salvini durante la missione umanitaria a Przemysl, in Polonia, appartiene alla onlus "Cancro primo aiuto" ed è già stato indossato da molti altri politici sensibili alla causa come il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. D'altronde l'attività della onlus ha già fatto registrare numeri da record: nel 2020 sono stati raccolti 3 milioni di euro, più di 40 mila pazienti hanno avuto rapporti con la onlus, più di 80 mila prestazioni mediche sono state erogate e 61 automezzi sono stati donati per il trasporto dei malati.

Nonostante questo, nelle scorse ore è scoppiata la polemica e Il consigliere regionale della Lombardia Luigi Piccirillo ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti al governatore Fontana e alla sua giunta. Il consigliere Piccirillo ha chiesto al governatore Attilio Fontana se «Regione Lombardia e Areu hanno espressamente autorizzato Matteo Salvini a utilizzare i loghi istituzionali sul giubbotto che ha indossato in occasione della sua visita ai profughi ucraini e, in caso contrario, se hanno preso o intendono prendere provvedimenti per dissociarsi dalla scelta del politico, al fine di chiarire ai cittadini che la "missione" politica non è stata organizzata da Areu e Regione Lombardia». La giacca indossata da Salvini, oltre al logo di Areu presentava i simboli di diversi sponsor. Si tratta di un «capo tecnico» realizzato a favore dell’associazione "Cancro Primo Aiuto Onlus (Cpa)" e distribuito in occasione dei Campionati del Mondo a Bormio.

