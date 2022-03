La trattativa è fallita, Paolo Magri gelo sulla guerra in Ucraina

10 marzo 2022 a

a

a

La trattativa tra Russia e Ucraina è già fallita. L'esperto non ha dubbi. Paolo Magri, vicepresidente dell'Ispi, parla della delicata situazione tra Putin e Zelensky. E dagli incontri, per ora, non uscirà nulla di buono.

"La trattativa è l'unica alternativa al baratro ma è già fallita - dichiara Paolo Magri, vicepresidente dell'Ispi - Non si è trovato l'accordo neanche sui corridoi umanitari. Speriamo nell'incontro tra i leader ma quanto tempo ancora ci vorrà. La tattica di Putin è quella di accerchiare l'Ucraina. Mandare via i civili e fiaccare il morale delle truppe. Putin aspetta la resa e gli rimane solo la violenza".

Negoziati falliti e bombe su Mariupol. Terrore russo: "Potrebbe usare le armi chimiche"

Quanto alle centrali nucleari, Magri mette in guardia sui pericoli che sta correndo il mondo. "Se ci fosse una guerra totale arriverebbero le armi nucleari - conclude Magri - Chernobyl è inattiva e non ci sono rischi legati a quella centrale. L'altra centrale, invece, è attiva ma per colpirla ci vorrebbe una pazzia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.