Incredibile Andrea Scanzi, i fan scoprono l'inganno: il giornalista-hater sbatte ancora su Salvini

E poi uno si chiede perché. Andrea Scanzi è davvero un personaggio straordinario. Da quando si è fatta scoprire, non passa giorno senza una sciocchezza per far parlare di sé. È tecnicamente un hater, un odiatore, che per suscitare polemica verso chi elegge a nemico del giorno farebbe non si sa cosa.

Periodicamente, settimanalmente, quotidianamente se la prende con Matteo Salvini. È il suo bersaglio preferito ma a volte Scanzi sembra sbattere contro un lampione per le gaffe che lo caratterizzano quando è accecato.

È accaduto anche nelle ultime ore quando si è messo in testa di crocifiggere Salvini “amico” di Putin. Bocconcino prelibato, che serve a mantenersi sempre sul mercato della calunnia. Ma ha toppato di brutto. E così ha mandato in giro una foto del leader leghista con Vladimir Putin, immortalati come se fossero vecchi amici.

Ma la trovata è durata - come meritava - lo spazio di un mattino. Perché il povero Scanzi ha tratto in inganno i suoi fan oppure peggio - come un qualunque boccalone- si è fatto fregare e ha piazzato sul web una fotografia monca.

Già, perché l’originale è stato tagliato. Lo scatto immortalato recava anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, sapientemente sottratti alla vista del lettore.

Un imbroglio, dunque, che avrebbe fatto gridare alla macchina del fango se a commetterlo fosse stata una qualunque manina di “destra”. Scanzi si sarebbe scatenato. Ma ora non può.

Ma tant’è, ci siamo abituati alle sue fanfaronate. Non abbiamo certo dimenticato il suo salto della fila modello Olimpiadi per farsi vaccinare ad Arezzo. E neppure le risatine con chi accolse il Covid al suo arrivo in Italia. Figure epiche, da autentico smargiasso a cui non credere mai. Salvo i gonzi.

