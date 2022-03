Senza la Russia, così Di Maio prova il miracolo del gas

05 marzo 2022 a

La guerra della Russia in Ucraina ha come conseguenza diretta l'aumento dei costi per l'approvvigionamento dell'energia«Senza perdere un attimo di tempo, stiamo intervenendo per rafforzare con altri Paesi la nostra cooperazione energetica. Lavoriamo per aumentare le nostre forniture di gas nel breve, medio e lungo periodo, per evitare ogni genere di ricatto e avere alternative al gas russo».

Paura atomica sui mercati. Gas e petrolio mai così cari: prezzi dell'energia insostenibili

Così, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che aggiunge: «Dopo Algeri, sono in Qatar a Doha con l’AD di Eni, Claudio Descalzi. Dobbiamo agire in fretta per arginare i potenziali effetti economici di questa guerra portata avanti dal governo russo e tutelare famiglie e imprese italiane».

