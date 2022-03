Draghi raddoppia lo stato d'emergenza, Meloni sfotte il governo

01 marzo 2022 a

Grotteschi due stati d'emergenza. La Meloni sfotte il governo dopo le comunicazioni del Premier alla Camera. Oltre allo stato d'emergenza Covid, adesso lo stato d'emergenza sarà legato anche all'Ucraina. Per questo sarebbe necessario eliminarlo al più presto. «Se avete varato un nuovo stato di emergenza, come minimo va rimosso immediatamente lo stato di emergenza relativo al Covid. È grottesca una Nazione in cui ci sono contemporaneamente due stati di emergenza, soprattutto se è una democrazia». Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sull’invasione russa dell’Ucraina.

Poi la leader di Fratelli d'Italia affronta anche il tema dei rifugiati. «Riconoscere lo stato di rifugiato a chi fugge dall’Ucraina - dichiara la Meloni - chiamare le cose con il proprio nome, dare lo status di rifugiato a chi scappa dalla guerra, le donne e i bambini, e facendo il contrario con chi profugo non è».

