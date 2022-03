Fumata nera sul catasto, muro contro muro in maggioranza

01 marzo 2022 a

Muro contro muro in maggioranza sulla riforma del catasto. Nella riunione convocata alla Camera in vista dell'avvio del voto sulla riforma fiscale, i partiti non hanno sciolto il nodo principale. La delega fiscale resta, dunque, il tallone d’Achille nel percorso delle riforme in Parlamento. Il governo ha chiesto di ritirare tutti gli emendamenti ma la Lega si è opposta su tutta la linea.

La Lega, infatti, punta allo stralcio dell'articolo sul catasto mentre il resto della maggioranza è in linea col governo. Forza Italia sta cercando una mediazione tra le posizioni ma Al tavolo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e i sottosegretari all’Economia Maria Cecilia Guerra e Federico Freni.

