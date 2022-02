“Mario Draghi rosicone”. Alessandro Di Battista esagera: non vuole più essere presidente del Consiglio

18 febbraio 2022 a

Alessandro Di Battista non si trattiene e in un video pubblicato su YouTube va muso a muso con Mario Draghi. L’ex volto noto del Movimento 5 Stelle rivela il segreto di Pulcinella sul presidente del Consiglio, sul quale si sprecano i retroscena di un momento di nervosismo con i partiti di maggioranza che sostengono il governo: “Draghi è indispettito, qualcuno dice che fa il rosicone: è la verità. Gli avevano garantito che avrebbe fatto il presidente della Repubblica ma grazie al Parlamento non è avvenuto nonostante l'ala draghiana di Giancarlo Giorgetti, Luigi Di Maio e Lorenzo Guerini. Draghi è in grande difficoltà perché sta facendo il presidente del Consiglio mentre non vorrebbe farlo, vorrebbe stare al Quirinale e - sottolinea Di Battista - inizia a manifestare un certo rosicamento".

