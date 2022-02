Solo Giorgia Meloni ricorda Montagnier, così conquista il popolo no-vax

10 febbraio 2022 a

Alla fine del giorno in cui la notizia della scomparsa di Luc Montagnier è stata confermata, dopo 24 ore di voci incontrollate, nessun politico di peso ha commentato. Tranne Giorgia Meloni che con un post su Facebook ha scritto: "Ci ha lasciati Luc Montagnier, uno dei più grandi scienziati del nostro tempo, un premio Nobel e un uomo libero che ha fatto della ricerca scientifica una missione di vita. Riposa in pace".

Un messaggio di cordoglio che farà discutere, quello per lo studioso premio Nobel famoso per le sue scoperte sul virus dell'Hiv e diventato recentemente un punto di riferimento per gli scettici del vaccino anti-Covid in virtù delle prese di posizione, contrastate da grana parte della comunità scientifica, sulla pandemia. In queste ore la leader di Fratelli d'Italia è tornata spesso a parlare del vaccino soprattutto per la sua dichiarazione sulla figlia. Intervistata dal direttore della Stampa, Massimo Giannini, aveva detto: "Stiamo facendo delle cose surreali che non hanno alcuna base scientifica. Io non vaccino mio figlia, il vaccino non è una religione, è una medicina, uno strumento. La possibilità per un minore di morire di Covid è pari allo zero virgola. Il vaccino non ferma il contagio, io mi vaccino per me stessa". Parole per le quali è stata attaccata a tutto spiano.

Tanto che sempre giovedì 10 febbraio la presidente di FdI ha postato un video al fulmicotone: "Ci sono discussioni che servono a distogliere l’attenzione. Sono cinque giorni che la stampa italiana parla della Meloni se vaccina o non vaccina la figlia. Non è un tema che appassiona gli italiani che sono preoccupati da altre questioni. Abbiamo un caro energia, un caro materie prima e affronteremo un caro grano che porterà a un aumento del pane. Da parte del governo dei migliori non c’è uno straccio di strategia, si parla al massimo di come tamponare".

Tra i pochi a dare solidarietà alla Meloni c'è Matteo Salvini. "Queste sono scelte che spettano a mamma e papà e pediatri, che non sono oggetto di dibattito politico per quello che mi riguarda" ha detto il leader della Lega a Radio Capital dichiarando che non vaccinerà contro il Covid-19 la figlia che frequenta la scuola elementare. Sulla scomparsa di Montagnier, Salvini non ha commentato.

