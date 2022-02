Non sono stato chiaro? Allora lo ripeto. Gasparri twitta 68 volte la stessa cosa

05 febbraio 2022 a

Qualcuno ha pensato a un bug, altri a un hacker che si era rubato il suo account twitter. E invece no, è stato proprio il ditino di Maurizio Gasparri a ripetere per 68 volte lo stesso suo tweet indignato, occupando così l'intera giornata del sabato. Solo a sera il senatore di Forza Italia si è concesso una pausa: "Credo che a questo punto abbiano capito", ha confessato a Il Tempo il cinguettatore seriale e un po' monotono di questo fine settimana.

Che è accaduto da averlo fatto tanto infuriare? Qualche giorno fa Gasparri si è fatto fotografare come ogni tanto fa per vezzo sulla poltrona o sul divano di casa con un buon libro in mano. Qualcuno ha preso quella foto, rovesciato il libro e costruito un meme dando l'idea che fosse solo scena, e che Gasparri non stesse affatto leggendo. Lo sfottò con il libro rovesciato è diventato virale, "e perfino amici di vecchia data ci hanno creduto", racconta lui, "telefonandomi per avvisarmi che avevo fatto la foto con il libro al contrario".

Non mi meravigliano quelli che fanno fake rovesciando un libro a testa in giù. Poveretti. Hanno tempo da perdere, che potrebbero dedicare alla lettura, se sapessero leggere. Mi sorprendo di chi abbocca ai fake. Anche a loro auguro una buona lettura. I libri fanno bene a tutti! pic.twitter.com/ODcbfSzKRH — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) February 5, 2022

Due giorni a spiegare a tutti che era un fake ma nessuno sembrava credergli. Così il povero Gasparri deve avere pensato: "Duri di comprendonio? Adesso faccio vedere a tutti io...". Sabato impegnato, ma dopo quel martellamento asfissiante l'idea chiara deve averla resa a tutti. Anche a costo di perdere qualche follower che ha voluto staccare (almeno per il momento) la spina....

