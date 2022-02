Via da Sanremo, Gasparri disintegra la Muti sulla cannabis legale

01 febbraio 2022 a

Ornella Muti appoggia la legalizzazione della cannabis per fini terapeutici e immediato si leva il coro di critiche.

“Ancora prima di cominciare il Festival di Sanremo è già causa di polemiche. Ci sono anche aspetti commerciali da chiarire. Ornella Muti faccia l'attrice, apprezzata da tanti e non dica cose infondate. Il suo appello per la legalizzazione della cannabis, fatto utilizzando la ribalta del Festival, è pieno di inesattezze. Afferma che legalizzando la cannabis si impedirebbe lo spaccio di droghe più pesanti. Parla di cose che non conosce dicendo autentiche castronerie. Contrasteremo queste tesi. Legalizzando la cannabis non si eliminerebbero le altre droghe. E se la Muti fosse consapevole di ciò di cui parla capirebbe che non si eliminerebbe nemmeno il mercato nero della cannabis". Così in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

