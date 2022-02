"Di Maio sempre leale". Le Belloni bastona Conte dalla Farnesina. E' caos nel M5s

01 febbraio 2022 a

E' ormai guerra totale nel Movimento 5 stelle. La faida tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è salita d'intensità dopo il ruolo decisivo del ministro degli Esteri nel sabotare l'asse con Salvini e Meloni per portare all'elezione di Elisabetta Belloni al Quirinale. In un'intervista al Fatto quotidiano il capo politico non ha esitato a definire "molto gravi" i comportamenti di Di Maio, da "chiarire davanti agli iscritti".

Parole che sembrano aprire a un possibile provvedimento disciplinare nei confronti del ministro. Che però non ha fatto attendere molto prima di una sua risposta. In mattinata ha infatti tenuto due incontri piuttosto importanti alla Farnesina, con l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi e con la Belloni, la donna alla guida dei servizi segreti pomo della discordia nello scontro con Conte.

Due vertici significativi opportunamente comunicati ufficialmente e che costituiscono un avviso sinistro proprio a "Giuseppi". In primis, perché la Raggi fa parte di quel comitato di garanzia del Movimento che è l'unico organo con il potere di sfiduciare il capo politico. Della "triade" fanno parte anche lo stesso Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Tre "governisti" che, se votassero all'unanimità, potrebbero mettere alla porta Giuseppi. Non facilissimo - Fico, da terza carica dello Stato, non si esporrebbe a una decisione così controversa. Ma, al tempo stesso, l'incontro rappresenta una sorta di pistola carica poggiata sul tavolo se Conte andasse avanti nei suoi propositi di "punire" Di Maio.

L'incontro con la Belloni è invece un modo per dimostrare come la donna al vertice dei Servizi non sia "offesa" con Di Maio e, anzi, stia dalla sua parte. Così da depotenziare Conte e mettere a tacere anche chi, dall'esterno del Movimento - leggasi Alessandro Di Battista - vuole mettere Di Maio alla berlina.

A tal proposito sono significative le parole riportate da Di Maio nel post con la foto dell'incontro con la Belloni: "

'Con il Ministro Di Maio c'è un'amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale'. Queste le parole di Elisabetta Belloni, alla quale mi legano una profonda stima e una grande amicizia. Una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle Istituzioni. Oggi a pranzo ho fatto una piacevole chiacchierata con lei. Grazie Elisabetta, condivido pienamente quello che pensi del nostro rapporto". Conte e Di Battista sono serviti.

